Nalaďte se na sváteční sezónu zimním updatem pro Animal Crossing: New Horizons

18. 11. 2020 13:25 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Zima sice v našem kalendáři začíná až 21. prosince, do Animal Crossing: New Horizons ale přijde o něco dřív. Ze zbarvených stromů už opadalo skoro všechno listí, a je tedy čas zachumlat se do svetrů a užít si svátky se svými blízkými.

26. listopadu nad vaším ostrovem převezme vládu šéfkuchař Franklin, který hostí Krocaní den. Pomozte mu posbírat ingredience do jeho pokrmů a vyzdobte svůj dům v rázu Dne díkůvzdání, který v tuzemsku sice neslavíme, ale v Animal Crossing si ho můžete dopřát.

zdroj: Nintendo

S krocanem se nicméně i v Americe teprve připravují na nejvýznamnější svátky roku – Vánoce. Ve světě Animal Crossing vše vyvrcholí Dnem hraček 24. prosince, podobně jako v reálném světě si ale budete moct během celého měsíce všimnout, jak se rozrůstá vánoční výzdoba. Tematické doplňky si můžete pořídit během prosince, abyste se nachystali na návštěvu sobíka Jingla, který vás za celoměsíční přípravy jistě odmění.

Počítá se také s oslavami Nového roku, které plynule navážou právě na Vánoce. Silvestrovské odpočítávání tak budete moct se svými blízkými strávit alespoň virtuálně.

zdroj: Nintendo

Mimo zimních kratochvílí do Animal Crossing: New Horizons dorazí i pár nesezónních vylepšení. Za nasbírané Nook Miles si můžete pořídit nové účesy a reakce. Pokud už jste splatili svou hypotéku, nabídne vám Tom Nook nová rozšíření skladu. S kapacitou 2400 předmětů si na ostrově konečně můžete pořádně uklidit.

zdroj: Nintendo

U příležitosti oslav 3. výročí mobilního Animal Crossing: Pocket Camp budou hráči odměněni virtuálním mobilem do New Horizons. Konečně přibude také dlouho očekávaná funkce s přenosem uložené pozice na jiný Switch, která se vztahuje jak na „majitele“ celého ostrova, tak i na další hráče z daného zařízení, kteří si budou moct přenést alespoň svého vesničana, inventář a domek.

Zimní update dorazí do Animal Crossing: New Horizons už zítra, 19. listopadu.