Náhrada za chybějící Mass Effect? The Expanse: Osiris Reborn slibuje velkolepé sci-fi od tvůrců Pathfindera

9. 6. 2025 11:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Uplynulý Summer Game Fest přišel se slušnou várkou zajímavých oznámení, mezi nimiž některá vyčnívala nad ostatníma. Zaplesali třeba fanoušci vědeckofantastické knižní série a následného seriálu Expanze, kteří si po příběhovém The Expanse: A Telltale Series užijí další videohru z jejich oblíbeného vesmíru. Tentokrát ještě o něco ambicióznější, protože The Expanse: Osiris Reborn je velké RPG od studia Owlcat Games.

Už samotný tým vzbuzuje velké naděje. Stojí za chválenými hrami, jako je Pathfinder: Wrath of the Righteous či Warhammer 40,000: Rogue Trader. Oproti zmíněným jde ale jiným směrem, protože místo klasického CRPG hráči dostanou pohled ze třetí osoby a akční souboje, což značně evokuje třeba sérii Mass Effect. Její fanoušci by si proto mohli přijít na své a společně trochu oplakat protahovaný vývoj čtyřky.

zdroj: Owlcat Games

Hráči se zhostí žoldáka Pinkwater Security, jemuž se dovolená na asteroidu Eros vymkne trochu z rukou, jelikož se dostane do spiknutí, které zahrnuje celou sluneční soustavu. Začne se tu šířit biologický mimozemský organismus představující velkou hrozbu. Proto se musí přizpůsobit, přežít a převzít velení na nejmodernější lodi široko daleko.

Na samotném začátku si projdete editorem postavy, kde si vytvoříte vlastního kapitána či kapitánku. Vyberete si svůj původ, upravíte vzhled a pak se pustíte do velení vlastní posádky specialistů, s nimiž se postavíte vesmírným hrozbám, politickému tlaku a nelítostnému nepříteli, který jde přes mrtvoly. Nebylo by to však pořádné RPG, kdyby vaše volby neovlivnily směřování příběhu, který se může vydat různými cestami.

Během cesty vás budou doprovázet různí společníci s unikátním příběhovým pozadím a pohledem na svět. Takže zatímco se někteří honí za vykoupením, ostatní čekají v ústraní a střeží si své pravé já. Jak budete postupovat, budou se vztahy mezi vámi zlepšovat i zhoršovat, podle toho, jak se rozhodnete v daných situacích zachovat.

Jakmile budete mít dost rozhovorů, prostřídáte je souboji, kde se využívá systému krytí, zbraní a speciálních schopností. V terénu vás vždy mohou doprovázet až dva parťáci, zatímco zbytek týmu bude fungovat jako podpora na dálku. V konečném důsledku jste ale velitelem vy, proto jim budete rozdávat rozkazy, abyste přežili všechna nebezpečí.

The Expanse: Osiris Reborn zatím nemá stanovené datum uvedení, avšak je jisté, že se podívá na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.