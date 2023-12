Nádherný looter-shooter The First Descendant vyjde příští léto

10. 12. 2023 12:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Kooperativní looter-shooter od Nexonu, The First Descendat, stojí na Unreal Engine 5, vypadá opravdu působivě a zahrát si ji budeme moct už zhruba za půl roku. Vyjít by totiž měla někdy během léta příštího roku, a to na PC a současnou i minulou generaci konzolí.

Ve hře se stanete jedním z Descendantů, kteří se zapojují do sólových i kooperativních misí na ochranu lidstva. Vybrat si budete moct z celé řady postav, z nichž každá má svůj osobitý styl a schopnosti, přičemž chybět nebudou třeba ani přitahovací háky a jiné parádičky.

Aktuálně vydaný trailer nám toho bohužel z hratelnosti jako takové moc neprozrazuje, nicméně jde o velice hezkou a stylovou podívanou naznačující tempo hraní i některé možnosti. Velkou roli očividně hrají bossové, týmová spolupráce a pochopitelně i hromada zbraní, vybavení a doplňků, skrze které si půjde vylepšovat vaši postavu. A díky pohledu třetí osoby všechnu tu výbavu hezky uvidíte.

Jestli The First Descendant v drsné konkurenci online stříleček, nebo i specificky looter-shooterů obstojí, když se tady spálili i takoví velikáni jako třeba BioWare a jejich Anthem, uvidíme v létě. Kombinace nádherné grafiky, rychlé a dynamické hratelnosti a kooperace s až třemi dalšími hráči najednou a fakt, že půjde o free to play titul, by mohla být The First Descendant k dobru.