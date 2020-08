Nadějný Aeon Must Die! přehlušují obvinění z pekelného vývoje

11. 8. 2020 7:30 | autor: Pavel Makal

Přestože pro leckoho je práce v herním průmyslu životním snem, mnohá zjištění ukazují, že může jít taky o pořádnou noční můru. V poslední době se v souvislosti s toxickým pracovním prostředím nejčastěji skloňoval Ubisoft, ještě předtím to ale podobným způsobem schytal třeba Blizzard, Rockstar nebo Naughty Dog. Nyní se dozvídáme, že pekelné prostředí může panovat i v řádově menších produkcích.

Řeč je konkrétně o studiu Limestone. To minulý týden na streamu Sony State of Play představilo hru Aeon Must Die!, kterou tvoří pod křídly vydavatelství Focus Home Interactive. Trailer vypadá velmi slušně, hra je akční rubačkou klasického střihu a její retro nádech ještě podtrhuje jemný příklon k anime stylizaci. Bohužel si titul výsluní moc dlouho neužil, velmi krátce po jeho zveřejnění totiž na povrch vyplavaly zvěsti o tom, jak to ve studiu opravdu chodí.

zdroj: PlayStation

Na internetu se objevila jiná verze traileru, který měl v popisku na YouTube odkaz na popis situace a množství dokumentů, které fungují jako důkazní materiály, ať už se jedná o scany interní komunikace, nebo záznamy telefonátů. Obvinění pocházejí od původních vývojářů, kteří už v době uvedení traileru ve studiu nepracují. Popisují praktiky, jako jsou dlouhodobé neplacené přesčasy, výhrůžky, obtěžování, ale i krádež původní značky.

Za hlavního viníka je označen výkonný ředitel Limestone Games Yaroslav Lyssenko, který měl zaměstnancům vyhrožovat a ukončovat jejich pracovní poměry předtím, než mohli sami odstoupit. Vývojáři poslední rok označují za nekončící psychický teror, v němž se jim bohužel dlouhodobě nedaří najít zastání.

Situace na internetu nabrala značnou trakci, což alespoň donutilo k vyjádření vydavatelství Focus Home Interactive. To nicméně v tiskovém prohlášení tvrdí, že ačkoli celou situaci pečlivě přezkoumá, figuruje jen jako vydavatel a s poměry ve firmě nemá nic společného. To, že o celé situaci firma nevěděla, ovšem není tak úplně poplatné tomu, co říkají bývalí vývojáři.

V současné době je osud hry nejasný, autorský tým je v troskách, podobně jako celá pověst studia. Hra má plánovaný termín vydání v příštím roce, kromě PlayStationu 4 má vyjít i na ostatní konzolové platformy a PC.