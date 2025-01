Na Zaklínači 4 pracuje více než stovka veteránů, která dělala na předchozích dílech

Nová kapitola z temného fantasy světa Zaklínače může ve spoustě lidí vyvolávat obavy. Krom nové hrdinky hra poběží taky na jiném enginu a po zkušenostech s Cyberpunkem 2077 taky víme, že i natolik špičkové studio jako CD Projekt může pořádně zpackat launch. Co ale kvalita příběhů a questů?

The Witcher 3 turns 10 this May. Around 100 of its developers are working with us to this day on our new projects, including The Witcher IV. Some are actually veterans from The Witcher 2 and The Witcher 1, including my esteemed co-CEO, @AdamBadowski , who has been with the… https://t.co/9Sry1S6yh2