Na úspěšný středověký survival Medieval Dynasty naváže Japonsko v Sengoku Dynasty

15. 12. 2021 11:43 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pokud to náhodou nevíte, Medieval Dynasty je až překvapivě kvalitní mix survivalu, RPG a budovatelské strategie. V kulisách, které jako by z oka vypadly Kingdom Come: Deliverance se nejprve snažíte ze všech sil přežít – sbíráte borůvky, chytáte králíky do pastí, lovíte jeleny.

Vším, co děláte, se v tom také zlepšujete, učíte se nové dovednosti a objevujete velice bohatý systém craftingu. S jeho pomocí si pak vybudujete první domek, přidáte k němu dílnu, kuchyň, a než se nadějete, stavíte další obydlí a lákáte do něj obyvatele okolních vesnic, kteří zautomatizují vaše snažení. Časem na mapě vznikne úplně nová prosperující vesnice. Vaše vesnice.

Sice jsem doteď popisoval již vydanou Medieval Dynasty, ale protože právě z ní vychází chystané pokračování Sengoku Dynasty, platí vše zmíněné i tady. Akorát se změní prostředí, evropský středověk nahradí feudální Japonsko.

Nebudete tedy kovat naše meče, ale zahnuté zbraně typické pro tuto exotickou zemi i dobu. Budete mít na výběr, zda hrát sandboxově, či následovat příběh. Vyloženou novinkou oproti předchozí hře je podpora až čtyřčlenné online kooperace. Tvůrci se zároveň dušují, že na hře pracují s historiky, takže by měla být poměrně realistická.

Jediné, co mi dělá vrásky na čele, je studio stojící za Sengoku Dynasty. Není to totiž Render Cube, které přineslo výbornou Medieval Dynasty, ale nový tým Superkami. Nicméně obě studia mají stejného vydavatele Toplitz Productions, tak snad se pod jednou střechou dokážou dohodnout a předat si know-how.

Sengoku Dynasty si vyzkoušíme nejprve v předběžném přístupu někdy v příštím roce.