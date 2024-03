Na IGF 2024 bodovala i Amanita s Phonopolis. Nejlepší nezávislou hrou je Venba

21. 3. 2024 17:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Včera proběhlo vyhlášení 26. ročníku Independent Games Festival Awards, které se konalo v rámci GDC v San Franciscu. Nominací se letos dočkaly rovnou dvě české hry - chystaná Phonopolis od studia Amanita Design v kategorii o nejlepší vizuální stránku a Planetka od Terezy Kotěšovcové mezi nejlepšími studentskými hrami. První jmenovaná pak nominaci proměnila i v ocenění.

Prestižní hlavní cenu Seumase McNallyho za nejlepší nezávislou hru získala Venba od Visai Games. Příběhová adventura o vaření vyniká tím, že zkoumá život indické matky, která se v 80. letech přistěhovala do Kanady, a zabývá se tématy rodiny, lásky, ztráty a radosti z vaření. Kromě nejvyššího ocenění získala Venba také nominace za vynikající zvukovou, narativní a vizuální stránku.

Festival pak také vyzdvihl rozmanitost her, které posouvají hranice vyprávění, designu a inovací. Anthology of the Killer autorů Thecatamites, Tommyho Tonea a A. Degen získala cenu Nuovo Award, která oceňuje jedinečný pohled na hry jako médium.

Mediterranea Inferno od EYEGUYS, vizuální román prolínající přátelství, touhu a smutek, získal cenu za výjimečné vyprávění.

Za vynikající herní design byl oceněn dungeon crawler s nostalgickou estetikou Cryptmaster od Paula Harta a Lee Williamse. Cenu za nejlepší studentskou hru získala Once Upon a Jester od Bonte Avond, která zaujala publikum inovativními příběhovými a herními prvky.

V kategorii nejlepší zvukové stránky zvítězil Rhythm Doctor od 7th Beat Games. RAM: Random Access Mayhem od Xylem Studios získala v hlasování veřejnosti Cenu diváků, zatímco Chú Mó od The Chú Mó Team @ ArtCenter dostala cenu za vynalézavé využití ovládání.

zdroj: Amanita Design

Vítězové reprezentují to nejlepší z nezávislých her v roce 2024, které se zároveň v těchto dnech předvádí v pavilonu IGF na konferenci Game Developers Conference. Každý z vítězů získal uznání a ocenění, přičemž Venba si odnesla hlavní cenu deset tisíc dolarů. Kompletní seznam všech výsledků IGF Awards 2024 najdete tady.

České hry na IGF Awards nebodovaly poprvé, v minulosti se ocenění dočkalo třeba Machinarium nebo Chuchel. Loni se dvojice nominací dočkal také Afterglitch od Vladimíra Kudělky, ani jednu se mu ale bohužel nepodařilo proměnit.