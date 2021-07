Multiplayerový přílepek Resident Evil RE:Verse se znovu odkládá

Série hororových stříleček Resident Evil letos slaví 25 let od vydání prvního dílu. Východoevropské radovánky květnového Village měl dle původních plánů Capcomu doplnit ještě multiplayerový spin-off s názvem Resident Evil RE:Verse, kde se proti sobě v pětiminutových bitvách všech proti všem utká nesourodá směsice postav z celé série.

Jenže RE:Verse v květnu nevyšel, v dubnu ho vydavatelé posunuli na neurčité léto, v červnu přislíbili „příští měsíc“, tedy momentální červenec. Teď ovšem Capcom na Twitteru oznámil, že si na multiplayerové radovánky ještě nějaký čas budete muset počkat. Aby prý tvůrci zajistili plynulý herní zážitek, potrvá vývoj až do roku 2022. Ani nedávná otevřená beta se neobešla bez potíží – kvůli problémům s matchmakingem byli tvůrci nuceni ji předčasně ukončit.

The previously announced July 2021 launch of Resident Evil Re:Verse is being moved to 2022 so that the team can continue working to deliver a smooth gameplay experience. We will share updated launch details at a later time. Thank you for your patience and understanding. pic.twitter.com/o8hP363fjR