Multiplayerová hra, která byla v PS Plus zdarma, ukončuje podporu

14. 5. 2025 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Mezi dubnovými hrami zdarma v předplatném PS Plus figuroval i asymetrický survival horor The Texas Chain Saw Massacre. I přesto, že počet hráčů díky tomu narosl o více než 1200 %, si hra nedokázala fanoušky udržet a ohlašuje konec podpory a dalšího obsahu. Fanoušci masového vraha Leatherface se tak tento měsíc dočkají poslední aktualizace.

„Jsme hrdí na hru, kterou jsme vytvořili, a jsme rádi, že jsme se dostali do bodu, kdy máme pocit, že The Texas Chain Saw Massacre dosáhla svého plného potenciálu. Od začátku jsme měli jasnou vizi – chtěli jsme posunout hranice asymetrického multiplayerového hororu, přiblížit ikonický film nové generaci a vtáhnout hráče do krásného, ale děsivého světa Muerto County. Věříme, že se nám to povedlo,“ bilancuje studio Gun Inteactive.

Dodávají, že po květnovém patchi už neplánují žádná další DLC, úpravy vyvážení ani opravy chyb. Titul čeká ještě několik aktualizací kvůli přechodu na peer-to-peer matchmaking (hráči se tak budou připojovat k sobě navzájem, nikoliv přes centrální server). The Texas Chain Saw Massacre díky tomu nebude stažený z prodeje, protože hra bude i nadále funkční a hratelná.

„Jako tvůrčí studio je pro nás důležité říct, že jsme tuto vizi dovedli k přirozenému konci. Jsme malý tým hororových nadšenců. Děkujeme všem, kdo chápou náš přístup k asymetrickému hororu – není to žánr pro každého, ale ti, kteří se otevřeli The Texas Chain Saw Massacre, užili si její hrůzy i krásu s přáteli a sdíleli s námi to nadšení, nám dávají sílu pokračovat dál. A právě to je to, co chceme dělat i nadále – vytvářet vaše oblíbené hororové hry,“ dává studio naději, že za koncem podpory není vyhoření, nedostatek financní, ale spíše plány na jiný titul.

The Texas Chain Saw Massacre vyšel v roce 2023 a jak od kritiků, tak od komunity si odnášel jen nadprůměrná hodnocení. Nezbývá, než Gun Interactive držet palce, ať se jim další projekt povede lépe.