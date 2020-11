Multiplayer pro Watch Dogs: Legion se odkládá

26. 11. 2020 10:20 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Hackerská akce v otevřeném Londýně blízké budoucnosti se letos nedočká svého oznámeného multiplayerového módu. Podle Ubisoftu má totiž hra příliš mnoho technických problémů, na jejichž řešení se teď vývojáři potřebují soustředit a online prvky tak do hry dorazí až příští rok.

Multiplayer měl do Watch Dogs: Legion původně dorazit už příští týden 3. prosince. Nakonec si ale na kooperaci pro 2 až 4 hráče a na různé PvP výzvy budete muset počkat na začátek 2021.

Namísto toho už do hry na PC, PlayStation, Xbox a Stadii dorazil čerstvě vydaný patch na verzi 2.20. Do PC verze s ní přibude možnost manuálního ukládání, jinak primárně zlepšuje stabilitu hry a měla by omezit padání. Ubisoft tvrdí, že v prosinci plánuje minimálně ještě jeden patch, který by na PC měl na novějších grafických kartách umožnit hraní ve stabilních 60 FPS.

Dalším z problém, s nimiž se potýká jak Watch Dogs: Legion, tak i další nedávný titul od Ubisoftu, Assassin’s Creed Valhalla, je nemožnost získat bezplatný upgrade z PS4 verze na PS5 s vylepšenou grafikou a zvukem, ray tracingem, rychlejšími nahrávacími časy a podporou možností ovladače DualSense, s níž se setkali někteří hráči z Evropy. Některým z hráčů postiženým chybou pomohlo založit si na PlayStation 5 ještě jeden účet s tureckým regionem, na oficiální plnohodnotné řešení chyby si ale budou muset počkat.