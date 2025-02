Muchovská tahovka Songs of Silence slaví úspěch a přidává temnou frakci Lighteaters

21. 2. 2025 15:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Nejen po vizuálně stránce povedená, ale hlavně i zábavná tahovka Songs of Silence se po čtvrt roce chlubí čísly a rovnou za tónů DLC vydává novou hratelnou frakci. Od vydání v půli listopadu originální strategie prodala přes 75 tisíc kopií, což je na poměrně menšinovou záležitost od malého nezávislého studia úctyhodné.

V rámci oslav zároveň tvůrci z Chimera Entertainment bez větších cirátů vydávají DLC Lighteaters. Jasným tahákem je nová, stejnojmenná frakce prastarých entit na pomezí života a smrti, kteří se taktikami soustředí na vysávání života z protivníků a doplňování energie vlastním jednotkám.

Lighteaters jsou děsivě mobilní. Díky dimenzionálním branám dokáží bleskurychle přemisťovat armády a verbovat až osm nových jednotek. Spolu s hradem a jednotkami pak frakce dostává i dva nové archetypy hrdinů a taky bojové a strategické schopnosti, které přijdou vhod při upevňování dominance na mapě dobrodružství.

Pro ty, kterým by se zhruba 200 korun za novou frakci nechtělo dávat, pak Songs of Conquest zdarma nabízí obsahový patch 1.2, který do hry přidává nový scénář The Ballad of Fourfang. Hádáte správně, zahrajete si v něm právě proti Lighteaterům, takže o novou frakci nebudete úplně ochuzeni. Zároveň s tím hra dostává pořádnou porci oprav a balancu, včetně chytřejší umělé inteligence.

Songs of Silence si od nás v recenzi vysloužily osmičku. „Songs of Silence jsou podařenou strategií, která vnáší svěží vítr do svého žánru, ale taky ukazuje, jak mohou být změny dvousečné na úkor možností budování vlastních měst. Nabízí solidní kampaň a velice zábavný skirmish, vše spojené krásným vizuálem inspirovaným ilustracemi od Alfonse Muchy a podkreslené povedeným soundtrackem. Namísto stovek hodin čekejte spíš vyšší desítky, u kterých se ale budete velice dobře bavit, testovat nové karty i odemykat nové hrdiny v krásném a poetickém světě,“ napsal o hře Michal Krupička.