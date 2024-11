Mouthwashing je podivný experimentální horor plný krve, brutality a černého humoru

21. 11. 2024 16:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Občas dají hlubiny Steamu vzniknout podivným kultům, u nichž si nejste jistí, proč fungují. Jedním z nich je v září vydané hororové cosi, co nese název Mouthwash a slibuje sestup do hlubin šílenství, brutality a podivného humoru. A stejně jako hypnoticky zírající jediné oko kapitána Curlyho, i moje pozornost byla upoutána touhle podivnou hrou, která si ze skoro 10 tisíc recenzí na Steamu odnesla neuvěřitelné, chtělo by se napsat šílené, skóre 97 %.

O co tu jde? Kapitán Curly se pokusil zabít. A to i se svou lodí, která transportuje blíže neurčené zboží a bohužel i s posádkou, která nebyla se sebevražednou myšlenkou obeznámena. Jenže Curlymu tak docela sebevražda nevyšla, a tak nyní sedí, někdy i leží, na poškozené lodi celý v obvazech bez nohou, oka a bez rtů.

Pětice přeživších řeší, co dělat uprostřed vesmíru, kde slunce nezapadá (protože u něj loď stojí) a rozhodne se otevřít sklad, ačkoliv to neodpovídá pravidlům společnosti. Třeba tam bude něco, co jim pomůže přežít, protože kyslíku je málo a potravin ještě méně. Ke svému překvapení naleznou bedny plné ústní vody. Hektolitry ústní vody. Tolik ústní vody, že by se v ní mohli kolektivně utopit a nebo si alespoň zaplavat. Cesta do hlubin šílenství začíná.

zdroj: vlastní

Mouthwashing je experimentální, cíleně umělecká hra, která se pohybuje mezi survival hororem a adventurou. Scény prozkoumávání lodi, která rozhodně nevypadá, že je na ní vše v pořádku (a to nejen proto, že je vše v PSX grafické stylizaci), se střídají s prostřihy před havárií i po ní. Postupně odhalujete příběhy a osudy jednotlivých členů posádky a přemýšlíte, jestli stojí za to zamřít kvůli oceánu ústní vody, zatímco na vás zírá nemrkající oko Curlyho. Ne, že by se vás někdo ptal. Možná vezmete sekeru, možná se propijete ústní vodou až na druhou stranu existence.

Normálně bych Mouthwashing odsoudil jako příliš přehnanou tvůrčí manýru, ale popravdě řečeno, jak bizarně vysoké hodnocení na Steamu, tak nadšeně chaotický článek na RPS mne inspirovaly k tomu, abych vás na tenhle pozoruhodně podivný titul upozornil, a sám jsem si ho koupil. Proč? Nevím. Prostě nemohu odolat Curlyho oku. Připomíná mi Horizont událostí říznutý Červeným trpaslíkem a Stanley Parable.