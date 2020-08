Mount & Blade II: Bannerlord dostane plnou podporu modů. Těšíte se do Západozemí?

17. 8. 2020 11:10 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Mount & Blade II: Bannerlord je už teď fajn zábava, o tom se s vámi hádat nebudu. Popadnout do ruky kus železa, nasednout na ubohého, brněním ověšeného čtvernožce a v čele vlastní bandy hrdlořezů loupit a pálit a drancovat… Kromě sucharů jako Gándhí nebo Matka Tereza by si nad touhle idylkou slastně povzdechl snad každý.

Ale my jsme se na tuhle hru roky netěšili jen kvůli vývojáři vymyšlenému kontinentu Calradia. Neprahli jsme po každém updatu a nehltali každý drb jen proto, že jsme se nemohli dočkat hraní za Sturgii a Vlandii a Impérium. My jsme chtěli válčit ve středověké Evropě. V Západozemí ze Hry o trůny. Ve Středozemi. Tak, jak nám to ohromný dav pilných, oddaných modderů, neznámých hrdinů z celého světa, dovolil v předcházejícím díle, Mount & Blade: Warband.

Den, kdy se něco podobného zopakuje v Bannerlordu, se blíží, jak se dozví každý, kdo se podívá na nový vývojářský update anebo bude dál číst tento článek, neboť já vám taktéž odhalím, že plnohodnotná podpora uživatelské kreativity v podobě modovacích nástrojů do hry dorazí už koncem srpna.

A podle videa výše to vypadá, že to rozhodně nebude podpora polovičatá. Komunitní tvůrci budou mít k dispozici bezpočet různých funkcí – modelování terénu, textur, částicových efektů, postaviček... K tomu můžou využívat buď assety z původního Bannerlordu, nebo si je upravit, nebo prostě importovat svoje vlastní.

To všechno je navíc doprovázené přehledným uživatelským rozhraním, v němž se na první, druhou dobrou vyzná i relativní laik, takže pokud si chcete nadesignovat svou vlastní středověkou rubačku, ale neumíte programovat, tohle je pravděpodobně vaše nejlepší šance. Sice nevíme, kdy vyjde plná verze Bannerlordu, ale dost možná ji bude doprovázet hned několik totálních konverzí.

Pozdně srpnový update s sebou rovněž přinese vylepšení hratelnosti, jimž dominuje chytřejší umělá inteligence schopná efektivněji zvládat formace nebo nové předměty, jako jsou brnění pro Sturgijce nebo nové hákové kopí schopné jednoduše strhnout jezdce z jeho oře.

Já bych ovšem vypíchl jednu specifickou novinku, díky které bude snazší zapíchnout jednoho specifického koně. Pěchota s kopím se nyní může zapřít, a pokud na připravenou čepel najede kavalerista, obdrží zvýšené poškození – v podstatě je to ekvivalent smrtícího couch lance, díky němuž je jízda v Bannerlordu schopná mezi pěšáky napáchat takovou paseku. Takže, když teď před sebou katafrakt uvidí připravený schiltron nebo falangu, dvakrát si rozmyslí, jestli je na svůj útok frakt připravený.