Motocykloví specialisté z Milestone vydali RIDE 4

10. 10. 2020 11:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Žádné jiné studio na světě se nemůže pochlubit takovou oddaností nejrůznějším závodním disciplínám motorek. Italské studio Milestone je během jednoho roku, konkrétně toho letošního, schopné vydat čtyři odlišné tituly s jednostopými závodními vozidly.

V únoru to byl licencovaný motocross Monster Energy Supercross 3, v dubnu licencované MotoGP 20, teď přišla řada na svobodnější silniční motorky RIDE 4 a prosinec patří dalšímu motocrossu MXGP 2020.

RIDE 4 sice nelicencuje skutečnou soutěž, přesto si v něm zajezdíte na existujících okruzích a osedláte víc než stovku opravdových motorek (seznam tratí a strojů naleznete zde). Čtvrtý díl láká na nejpromakanější vizuální stránku plnou až maniakálních detailů (od třetího dílu se jede na Unreal Enginu 4).

zdroj: Milestone

Sérii obohatí o dynamické počasí a střídání dne a noci a z herního hlediska se počítá s novým módem endurance a kompletně přepracovaným režimem kariéry. Nebude chybět season pass, který hru rozšíří o dva okruhy, 65 motorek a 150 událostí.

RIDE 4 již vyšlo na počítačích, PlayStationu 4 a Xboxu One. 21. ledna 2021 dorazí i na Xbox Series X/S a PlayStation 5, přičemž u obou nabídne upgrade z aktuální na novou generaci konzolí zdarma. V případě PlayStationu to ale platí pouze do konce dubna.