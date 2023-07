Mortal Kombat 1 představuje klan nindžů Lin Kuei

8. 7. 2023 14:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Mortal Kombat 1 dělá tlustou čáru za dosavadní dějovou linkou série a představuje staré známé postavy v nových kulisách a narativních polohách. Týká se to například i tajemného klanu nindžů Lin Kuei, do kterého patří stálice série Sub Zero a Scorpion. Na příběhový trailer s ukázkami hraní se můžete podívat výše.

Řady obránců Země rozšíří Smoke, který se poprvé představil v Mortal Kombatu II. Mistr plížení, který ovládá vzduch, kouřové bomby a umění teleportace si nezadá ani s kouzelníky a čaroději. Příběhové pozadí udělá radost především českému publiku, protože Smokovo civilní jméno zní Tomáš Vrbada. V původní dějové lince rodilého Pražana jako nemluvně unesl kult, který jej chtěl zneužít k vyvolání démona Enera.

Na pomoc klanu přijdou i kyborgové, kameo bojovníci Cyrax a Sektor. Tedy půjde o postavy, které sice nebudete napřímo ovládat, ale můžete je do boje na chvíli přivolat k řetězení komb a brutálním speciálním útokům.

Bez posily se ale neobejde ani druhá strana. Tedy ti zlí, kteří stojí za čarodějem Shang Tsungem. U nich soupisku rozšíří mág Rain, jež ovládá element vody a v boji se spoléhá na umění boje s tyčí. Kameo bojovnicí záporáků je ledová nindža Frost, která se poprvé objevila ve spin-offu Mortal Kombat: Deadly Alliance.

Mortal Kombat 1 vychází 19. září na PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 a Nintendo Switch.