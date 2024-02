Mor! Kroniky! Dechberoucí budovy! V Crusader Kings III vás čekají legendární události

7. 2. 2024 16:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Crusader Kings III brzy oslaví už čtvrté narozeniny a Paradox Interactive má pro fanoušky historie a nadšence do tvoření panovnických rodů přichystanou hromadu nového obsahu. V tiskové zprávě firma předestřela své plány na celý letošní rok.

Takzvaná třetí kapitola přinese hned dvě rozšíření. Mimo jiné dlouho očekávaný nový obsah s byzantskými motivy, balíček eventů a kosmetický add-on Couture of the Capets, který do hry přidá módu inspirovanou Francií 13. století.

První rozšíření ponese název Legends of the Dead a vyjde už 4. března. Přinese mimo jiné černou smrt, tedy morovou ránu, která významně zamíchá politickou i společenskou situací. Nebude to ale jediná nemoc, se kterou bude třeba počítat. A špatně zvládnutá epidemie může znamenat i krvavý konec vaší dynastie.

Můžete si také najmout vlastního kronikáře, který bude zaznamenávat slavnou historii rodu. O tu v tomto rozšíření půjde nejvíce, a tak buď můžete zaplatit za epické ztvárnění (a notné přikrášlení) činů svých předků, nebo skrz vlastní činy dosáhnout prestiže a hrdinské reputace. V rozšíření se můžete těšit i na nové legendární budovy, případně na pořádání opulentních banketů.

Byzantská expanze ponese název Roads to Power a svěří vám vládu nad Konstantinopolí. Těšit se můžete na nové eventy, autoři také slibují možnost stát se potulným šlechticem bez závazku k půdě a cestovat po světě jako námezdní dobrodruh. Rozšíří se také možnosti cestování po državách a jejich doapdy či nově vzniklé politické příležitosti, kterými můžete své panovníky zapsat mezi velikány historie.

Celá třetí kapitola, tedy jakýsi season pass pro letošní rok, je k dispozici za 44 eur, pokud si ji koupíte už nyní, můžete si okamžitě stáhnout kosmetický balíček Couture of the Capets.