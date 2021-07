Modifikace The Wilderness dělá z Falloutu 4 hororový survival

21. 7. 2021 11:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

A je tu další zajímavá modifikace Falloutu 4, jejímž účelem je tentokrát navodit strach. The Wilderness je hororový survival odehrávající se na samostatné mapě přístupné ze základní mapy hry. V levém horním rohu je k dispozici ikonka pro rychlé cestování a pak už jen stačí udělat pár kroků vpřed a budete přenesení do pochmurné bažinaté lokace.

A tam vám něco půjde po krku. Nevíte co, nevíte proč, ale je to prostě fakt, a tak musíte být neustále v pohybu. Přitom ale nevíte, kam se máte vydat. Mapa v Pip-Boyovi vám neprozradí vůbec nic, musíte si najít nějakou papírovou, abyste se ve zdejších děsuplných lesích zorientovali. Zejména se snažíte najít opuštěná lidská obydlí, v nichž s jistou pravděpodobností naleznete záznamy postupně odkrývající, co se to tady u všech svatých děje.

Modifikace The Wilderness je tažena kupředu hlavním příběhem, ale nevede vás za ručičku. Její vývojář El Ha ji vytvářel na míru milovníkům survivalů, kteří si rádi na vše přijdou sami.

Pokud byste s hraním tohoto hororového modu přeci jen měli problémy a ztráceli se v něm, na jeho stránce na Nexus Mods, kde ho také stáhnete, zjistíte, jak vůbec započít hlavní dějovou linii, jak je to s dostupností munice, nebo třeba dostanete radu, že od zážitku nemáte očekávat frenetickou střílečku. A pokud se nebojíte spoilerů, můžete se podívat na záběry z hraní The Wilderness v následujícím videu: