Modder dokázal, že kolekce Star Wars: Battlefront neoprávněně využívá jeho tvorbu

Tak tohle si Aspyr za rámeček nedá. Modder iamashaymin totiž odhalil zásadní důkaz, že Star Wars: Battlefront Classic Collection využívá jednu z jeho modifikací, což je dřívějším v rozporu s ujištěním studia Aspyr o opaku.

Konkrétně jde o verzi hry pro Nintendo Switch, kterou modder iamashaymin podrobil důkladnému dataminingu a zjistil, že Aspyr začlenil a upravil jeho modifikaci předtím, než ji ze hry opětovně vyňal prostřednictvím patche. Mod, který iamashaymin vydal v roce 2021, obsahoval dvě nové postavy s unikátními animacemi, což vyvolalo určité podezření, když se podobný obsah objevil v oficiální Switch verzi od Aspyru.

Seriously, @AspyrMedia I’m beginning to feel insulted.

Nintendo Switch launched with just straight up all my hero stuff from my mod. Same glitches and bugs. We’ve datamined it and it’s the exact same files just using the proper lightsaber attack anims.

(This is before patch) pic.twitter.com/3tWGgc8MzI