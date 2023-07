Mod pro The Last of Us vás nechá pohlížet na svět Joelovýma očima

22. 7. 2023 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Šikovní moddeři nemusejí jen vymýšlet nový obsah a balancovat herní mechanismy. Někdy pro úplně jiný požitek z hraní stačí taková „drobnost“ jako změna perspektivy. Mohli jsme se o tom přesvědčit v Elden Ring a brzy se snad podíváme z vlastních očí i na nádhernou apokalypsu The Last of Us: Part I. Na záběry z hraní s modem z pohledu první osoby se můžete podívat v osmiminutovém videu výše.

A že je na co koukat! Jednak zase o trochu více vynikne nádhera světa stiženého smrtící houbou cordyceps, jednak i trochu těžkopádná akce The Last of Us rázem dostane jiný rozměr. Pohled zblízka na pukající hlavy clickerů ještě víc podtrhuje brutalitu a syrovost hry.

Jasně, akční stránka The Last of Us: Part I není zrovna ten nejsilnější prvek, ale to by právě modifikace Brutal Combat & New Aggressive Gameplay mohla změnit. Přidá totiž i upravitelnou obtížnost, včetně toho, kolik nábojů a jaké zbraně budete třímat. Jestli si z Joelova a Elliina putování Amerikou chcete udělat čistokrevnou střílečku, kde nemusíte počítat každou kulku, klidně můžete.

Předpokládám, že je pro potřeby traileru vypnuté uživatelské rozhraní, a díky tomu jde o velmi filmový zážitek. Obzvláště, když nemáte oči kolem hlavy, dáte zavděk Ellie a jejím včasným varováním. Jinak si i tyto prvky na obrazovce můžete přizpůsobit. Vybrat si, jestli chcete hrát se zaměřovací tečkou, případně jestli vidět zdraví a počet munice.

Bohužel je tady i jedna nemilá zpráva. Modifikace zatím nemá datum vydání. Produkční hodnoty vypadají velmi solidně a celá úprava je ve vývoji už několik měsíců. Na novou nálož informací a přesnější vývojové okno bychom tak neměli čekat dlouho.