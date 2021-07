Mod pro první Mafii vás nechá prožít potopení Titaniku

20. 7. 2021 15:15 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Havárie Titaniku sice není největší námořní katastrofou v historii, bezpochyby je ale tou nejslavnější. Pokud sníte o tom, jaké by to bylo, projít se po palubách a interiérech RMS Titanic, již brzy budete mít tu možnost v modifikaci pro Mafia: The City of Lost Heaven. Podle jejích autorů půjde o ten vůbec nejdetailnější 3D model Titaniku, jaký kdy kdo stvořil.

Prohlídka je jedna věc, s tím se ale tvůrci nespokojili. Modifikace obsahuje plně nadabovanou příběhovou linku s vlastními cutscénami, misemi a soundtrackem. Tommy Angelo se v ní na palubu lodi vydá spolu s autem, které pan Salieri posílá jako dar svému bratranci. A jelikož se o téhle předávce dozvěděl Morello, spolu se svými chlapci se postará o to, aby tahle plavba nebyla příjemnou bublinkovou koupelí.

Nebo se o to postará spíš ledovec? Mod samozřejmě zahrnuje i tento aspekt – loď budete moct prozkoumávat i po srážce a sledovat, jak se pomalu plní vodou a potápí.

zdroj: Robin Bongaarts zdroj: Robin Bongaarts

Práce na modu započaly už v roce 2006, kdy se do tvorby mafiánského Titaniku pustil Nizozemec Robin Bongaarts. Koníček v tomto případě spojil se svou profesí, je totiž námořním inženýrem. Svou lásku k Titaniku označuje takřka za posedlost a před patnácti lety neměl mnoho možností, jak ji skloubit s hrami. Enginy jako Unity nebo Unreal byly tehdy k amatérům poměrně nepřátelské a namodovat Mafii bylo ve srovnání s tím „snadné“.

Bongaarts chtěl původně vytvořit jen 3D model a odhadoval, že za tři měsíce bude mít hotovo. Nakonec mu trvalo čtyři roky, než se výroba vůbec pořádně rozběhla. V průběhu let navíc ještě dostudoval školu a zjistil, že kvůli nově nabytým povinnostem má na tvorbu modu mnohem méně času. Dal ale dohromady tým nadšenců, kteří mu s Titanikem v Mafii pomohli a stále pomáhají, ať už jde o programátory, grafiky, skladatele, či dabéry.

zdroj: Robin Bongaarts zdroj: Robin Bongaarts

První část modu měla původně vyjít na jaře letošního roku, kvůli bugům se ale tým rozhodl vydání o nějaký čas ještě odložit. I po patnácti letech je Bongaarts velmi ambiciózní – po prvním kousku by měly následovat ještě tři další.

Až mod vyjde, má být kompatibilní s Mafií ze Steamu i z původního CD a potenciálně také s verzí z GOGu. Pokud chcete sledovat, jak výroba Titaniku postupuje, můžete tak učinit na ModDB.