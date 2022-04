MMO Tera po deseti letech končí

Akční fantasy MMORPG Tera sice není takovým stařečkem, jako je na poli onlinovek World of Warcraft, ale přesto letos v květnu oslaví deset let od spuštění evropských serverů. A bude to patrně také poslední výročí, které Tera bude moct slavit.

Jihokorejský tým studia Bluehole se totiž rozhodl přestat free-to-play MMO zásobovat novým obsahem a Gameforge coby jedinému zbývajícímu provozovateli nezbývá než servery zavřít a nechat Arboreu navždy zmizet v hlubinách digitální nicoty.

The Adventure Ends

Unfortunately, we come bearing bad news: TERA’s developers, have decided to cease work on TERA. As the last remaining publisher, it is with a heavy heart that we must respect Bluehole’s decision, and will also have to shut down the game.https://t.co/LFaJU1fhDk pic.twitter.com/HwjPO1s9le