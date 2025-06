Místo Pokémonů nekompromisní řež. Studio Game Freak představilo akční Beast of Reincarnation

9. 6. 2025 17:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Tým Game Freak hráči znají hlavně díky práci na jednotlivých dílech značky Pokémon, jmenovitě třeba na Pokémon Scarlet & Violet nebo Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Eevee!. Svět roztomilých potvůrek ale, zdá se, studio trochu unavil a rád by se vrhl do něčeho temnějšího a dospělejšího. Proto začali tvořit Beast of Reincarnation, které odhalili v průběhu Xbox Games Showcase.

Pryč je rozverný vizuál a roztomilost. Tentokrát navštívíte dalekou depresivní budoucnost. Píše se rok 4026 a z Japonska se stala postapokalyptická krajina, kterou zpustošila podivná zkáza způsobená obří stvůrou. Do tohoto světa se vydává hrdinná Emma, vyděděná ze své společnosti a doprovázená věrným psím parťákem jménem Koo. Společně se snaží přežít ve světě, který se každou chvíli mění, a při tom zničit zmíněnou bestii, a pokud možno i spasit budoucnost lidí.

Krátká ukázka, kterou najdete výše, ukázala segmenty jejich cesty, kde nechybí rychlá samurajská akce a epické souboje s bossy. Nabídka nepřátel bude bohatá, jelikož mezi nimi lze spatřit přírodní obry i roboty, kteří trochu upomínají na sérii Nier.

Dle popisu budou potyčky značně náročné a od hráče vyžadují, aby se naučil různé techniky a pohyby soků. Podobnost s hrami jako je Sekiro: Shadows Die Twice nebo sérií Nioh tak rozhodně není náhodná. Jak to ale vypadá, ve chvílích vyslovené nouze vám krk může zachránit věrný pes.

Beast of Reincarnation by mělo do herních obchodů dorazit v průběhu roku 2026 na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5. Chybět nebude ani ve předplatném Game Pass.