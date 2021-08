Mini konzole ještě neskončily, teď se vrátí malá Amiga 500

12. 8. 2021 17:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Pamatujete ještě na mini konzole? Retro hardware, co se vrátil v malinkém balení a občas potěšil (Nintendo), ale dokázal i zklamat (PlayStation). Jednu chvíli to pomalu vypadalo na velký nový trend, ale po několika exponovaných kusech se rozčeřené vody uklidnily a moderní mini verze starých konzolí tak trochu vyklidily pole. To už teď ale zase neplatí, protože po všech těch malých Nintendech a PlayStationech se hlásí o slovo Amiga.

Konkrétně se chystá THEA500 Mini, možná trochu krkolomně pojmenovaný stroj inspirovaný Amigou 500, ale tak přímočaré to nebude. THEA500 Mini totiž emuluje jak Original Chip Set z původní A500 (OCS), tak i Enhanced Chip Set (ECS). Zvládne zároveň i Advanced Graphic Architecture (AGA), kterou se mohla pyšnit až A1200.

THEA500 Mini se bude moct pochlubit pětadvaceti přibalenými hrami, z nichž je zatím oznámeno dvanáct, a to Alien Breed 3D, Another World, ATR: All Terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, Kick Off 2, Pinball Dreams, Simon The Sorcerer, Speedball 2: Brutal Deluxe, The Chaos Engine, Worms: The Director’s Cut a Zool: Ninja Of The „Nth“ Dimension.

Tím to ale nekončí, protože díky plné podpoře WHDLoad nebude chybět ani možnost nahrát svoje vlastní hry skrze USB. V balení pak vedle samotné mini konzole dostanete ještě původní dvoutlačítkovou myš a gamepad. Při pohledu na obrázky nevím, co se bude hůř držet. Ale když retro, tak se vším všudy. Staronová Amiga nabídne ale i možnost zapojit externí klávesnici.

Cenovka byla stanovena na 140 dolarů a na trhu se THEA500 Mini objeví v prvních měsících příštího roku.

zdroj: Retro Games