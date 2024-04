Microsoft zakládá archivační tým. Bude mít na starost uchovávání a kompatibilitu starších her

9. 4. 2024 8:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Microsoft zakládá v divizi Xbox speciální tým, který bude mít na starosti archivaci a kompatibilitu her. Vyplývá to z interních e-mailů od nedávno jmenované prezidentky Xboxu Sarah Bond, ke kterým se dostal zpravodajský server Windows Central.

„Založili jsme nový tým, který se zaměří na archivaci her. Je to důležitá disciplína nejen pro nás v Xboxu, ale také pro celý herní průmysl. Stavíme na naší silné historii a tradici zpětné kompatibility, kdy chceme i nadále poskytovat skvělé hry z Xboxu budoucím generacím,“ stojí ve zprávě prezidentky zaměstnancům.

Více bychom se měli dozvědět během letní showcase Xboxu, která je naplánovaná na 9. června. Ať už se Microsoft k archivaci postaví jakkoliv, je to jistě záslužná činnost, protože konzervace digitálních médií je poměrně komplexní disciplína, které se studia a vydavatelé moc nevěnují. A pokud se čím dál více her bude prodávat pouze digitálně (jako například Alan Wake 2 nebo za stáj Microsoftu čerstvě Senua's Saga: Hellblade II), za roky a desetiletí si je už z nejrůznějších důvodů nemusíte být schopní legálně koupit ani zahrát.

O konci nejrůznějších titulů ostatně slýcháme dnes a denně. Online hry často umírají s vypnutím oficiálních serverů, stejně tak například Nintendo nemá problém zavírat online obchody pro celé konzole. Tím hráče de facto odřízlo od nákupu spousty starších her a v kombinaci s jeho honem na tvůrce emulátorů pak archivářským tendencím japonské vydavatelství dost aktivně brání.

Je nicméně dobrá zpráva, že jak Xbox, tak PlayStation (momentálně skrz vyšší úrovně PlayStation Plus) plánují zachovat zpětnou kompatibilitu her z minulých generací konzolí i do budoucna.