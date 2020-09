Microsoft: Vydání her na jiné konzole budeme posuzovat jednotlivě

Akvizice ZeniMaxu a Bethesdy Microsoftem je zcela bezprecedentní událostí, částka 7,5 miliardy dolarů zlomila v herním průmyslu rekordy a vy, kteří neplánujete pořízení nového Xboxu si teď možná lámete hlavu nad tím, jak to bude se slavnými značkami, které Bethesda drží. Zahrajete si příští The Elder Scrolls nebo Dooma i na PlayStationu?

Odpověď má magazín Bloomberg, který se na totéž zeptal osoby nejpovolanější, tedy šéfa herní divize Microsoftu Phila Spencera. Ten uvedl, že Microsoft rozhodně hodlá dostát aktuálně nastaveným smlouvám. Hry Deathloop a Ghostwire: Tokyo tak skutečně budou mít časovou exkluzivitu na PlayStationu.

Co se týče dalších her, které pod hlavičkou Microsoftu v Bethesdě a přidružených studiích vzniknou, ty mají vyjít na Xbox, PC a „další potenciální konzole, kde bude jejich vydání posuzováno případ od případu“.

