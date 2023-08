Microsoft těsně před vydáním Starfieldu zrušil zkušební Game Pass za euro

29. 8. 2023 11:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Jestli jste si alespoň jednou předplatili službu Game Pass, která za měsíční poplatek nabízí přístup do knihovny mnoha her na PC a Xboxu, nejspíše jste si všimli opakující se akce, kdy jste mohli za jedno euro (asi 26 korun) získat zkušební verzi předplatného na měsíc, občas dokonce i rovnou na tři. Tuto akci se Microsoft rozhodl před několika týdny omezit a za výhodnou cenu krátce nabízel „pouze“ 14 dní. A nyní nabídka zmizela úplně.

Nejedná se o žádnou novinku, v průběhu posledních měsíců se párkrát stalo, že výhodný Game Pass za euro krátce zmizel, aby se za pár dní opět objevil. Teď se nicméně zrušení skloňuje zejména ve spojitosti s blížícím se vydáním očekávaného RPG Starfield od Bethesdy. Microsoft evidentně chce zabránit tomu, aby se zájemci ke hře během vydání dostali za minimální poplatek, i kdyby jen na omezenou dobu.

Samozřejmě stále platí, že si můžete zaplatit celý měsíc, který na PC stojí 259 korun, na konzolích 269 korun a v kombinované verzi Ultimate 389 korun, čímž se vyhnete útratě 69,99 eur, potažmo 2 099 korun za plnou hru. Měsíční předplatné je stále rozumnější volbou pro váhající hráče a hráčky, kteří si nejsou jistí, jestli je Starfield bude bavit.

Současně se hodí zmínit, že předplatitelé služby se ke hře nedostanou mezi prvními. Již tento pátek 1. září startuje „předběžný přístup“ pro majitele prémiové edice, která stojí 99,99 euro (na Steamu), respektive 2 849 korun (v oficiálním obchodě Microsoft). Aby se uživatelé služby Game Pass ke hraní v tento den dostali, mohou si za 810 korun zakoupit speciální upgrade, který jim edici hry povýší na prémiovou.

Tento upgrade přirozeně dává smysl pro majitele standardní verze, kteří se těsně před vydáním rozhodnou, že do hry ještě investují, aby si mohli užít nabízených bonusů. Pro předplatitele služby to ale příliš velký smysl nedává, protože ke hře stejně mají přístup pouze po dobu jejího placení. Proto by dávalo větší smysl, aby zákazníci Game Passu u těchto first-party projektů dostali přístup rovnou k té nejvyšší edici, podobně jako tomu je u sousedního Ubisoft+.

Ať už se ale k očekávané novince rozhodnete dostat jakkoli, Starfield vyjde na PC a Xbox Series X/S. První zkazky hovoří o nejméně rozbité hře od Bethesdy. Na konzolích se ale musíte spokojit se 30 FPS.