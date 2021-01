Microsoft se podvolil vlně kritiky, Xbox Live Gold zdražovat nebude

25. 1. 2021 11:50 | Novinky | autor: Pavel Makal

Herní divize Microsoftu po debaklu s launchem Xboxu One vzala rozum do hrsti a podnikla celou řadu sympatických a vstřícných kroků vůči hráčům, jako je například masivní podpora zpětné kompatibility napříč všemi generacemi Xboxů a především služba Xbox Game Pass, v současnosti nejvýhodnější herní předplatné na trhu.

Image firmy díky tomu úspěšně vzrostla, o to větší zásah ale na konci minulého týdne způsobilo oznámení zdražení služby Xbox Live Gold, tedy předplatného, které podobně jako konkurenční PlayStation Plus umožňuje přístup k on-line multiplayeru a hráčům každý měsíc poskytuje několik bezplatných her.

Navýšení ceny bylo relativně agresivní, a to hlavně v případě nejdelšího zvoleného časového plánu. Za půlroční předplatné by totiž uživatelé zaplatili necelých 60 dolarů, tedy částku, která dosud pokryla celý rok. V případě měsíčního předplatného by částka byla navýšena o jeden dolar, za tříměsíční pak o pět dolarů.

Negativní reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Předplatitelé kritizovali hlavně fakt, že zdražení přichází velmi brzy po uvedení nové generace konzolí, nadto ve finančně náročné situaci koronavirové pandemie. Microsoft také čelil kritice za to, že tímto krokem chce donutit stávající zákazníky k přechodu na službu Game Pass Ultimate, která kromě přístupu ke knihovně her na Xboxu a PC a možnosti streamování přes platformu xCloud obsahuje i Xbox Live Gold.

Společnost se odporu ze strany zákazníků podvolila a vydala tiskové prohlášení s omluvou a informací, že ke změně nacenění nakonec nedojde. Kromě toho došlo i k jedné důležité změně - free-to-play multiplayerové tituly nebudou napříště ke spuštění Live Gold vyžadovat.