Microsoft bude zdražovat. Připlatíme si za konzole i Game Pass

22. 6. 2023 13:52 | Novinky | autor: Jan Slavík

„Držíme cenu konzolí, udržujeme cenu her i předplatného. Nemyslím si ale, že to budeme schopní dělat napořád,“ řekl loni v říjnu šéf Xboxu Phil Spencer v náznaku možného zdražování. A očekávané se stalo skutkem – Microsoft ohlásil zvýšení cen hardwaru i předplatného.

Noví zákazníci si za Game Pass připlatí už od 6. července, stávající předplatitelé pocítí zdražení od 13. srpna. Cena Xbox Game Pass Ultimate se zvýší ze stávajících 13 eur na 15 (v České republice z 339 korun na 389), Game Pass pro konzole zdraží z 10 eur na 11 (u nás z 259 korun na 269). Pokud předplatné využíváte na PC, můžete zůstat v klidu, protože počítačový Game Pass prozatím zdražovat nebude.

Od 1. srpna také skoro všude ve světě o něco naskočí doporučená tržní cena konzole Xbox Series X. Místo za dosavadních 500 eur se bude na evropských trzích prodávat za 550, čímž se stroj dostane na úroveň konkurenčního PlayStationu 5, který zdražil už loni v srpnu. Cena méně výkonné verze Xbox Series S se v tuto chvíli měnit nebude.

„Mnoho let jsme drželi cenu konzolí na stejné úrovni, nyní jsme ji upravili tak, aby reflektovala konkurenční prostředí na každém trhu,“ komentovala to šéfka komunikace Xboxu Kari Perez pro server The Verge.