Microids pracují na dvou detektivkách s Herculem Poirotem

31. 1. 2022 11:02 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Vydavatelství Microids minulý týden oznámilo, že se správci pozůstalosti spisovatelky Agathy Christie podepsalo smlouvu na dvojici videoherních adaptací jejího díla. Pustí se konkrétně do her s detektivem Herculem Poirotem, a to do jedné klasiky a jednoho zcela nového dobrodružství.

Na každé z herních detektivek pracuje jiné studio, přičemž Microids zatím oznámili pouze jedno z nich - nově vzniklé Microids Studio Lyon.

Vydavatelství má za sebou předchozí úspěšnou spolupráci se správci spisovatelčiny pozůstalosti v podobě Agatha Christie: The ABC Murders a novějšího Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases.

„Je úžasné, že více než 100 let od vydání prababiččiny první knihy si její příběhy a postavy získávají fanoušky po celém světě díky různým formátům včetně videoher,“ prohlásil James Prichard, šéf Agatha Christie Limited.

„Dílo Agathy Christie je nadčasové a dokázalo si získat fanoušky v každé generaci nadšenců do vyšetřování. Už se nemůžeme dočkat, až vám řekneme víc o projektech, na kterých brzy začneme pracovat,“ dodává v tiskové zprávě David Chomard, šéf lyonského studia Microids.