Mezi ikony ve FIFA 21 se zařadí další český fotbalista

Série FIFA každoročně rozšiřuje svůj online mód Ultimate Team, kde si hráči skládají unikátní týmy z nastřádaných kartiček fotbalistů, o takzvané ikony – hráče v důchodu, kteří se vracejí, aby všem anachronisticky ukázali, jak se čutá do meruny. V jedné útočné řadě tak spolu můžou hrát třeba Messi, Pelé a Maradona.

FIFA 21 přináší čerstvou várku těchto legendárních hráčů – tentokrát i s českou stopou. Až dosud byl jedinou tuzemskou ikonou vítěz Zlatého míče a jeden z nejlepších českých hráčů všech dob, záložník Pavel Nedvěd. Letos se k němu připojí brankář Petr Čech, který odešel do důchodu teprve minulý rok.

Můžeme očekávat, že Čech, stejně jako ostatní ikony, obdrží tři různé kartičky – nejslabší, například ze začátku kariéry, prostředně silnou, no a nakonec tu nejsilnější, která bude reprezentovat toho nejlepšího Čecha, jaký kdy chytal.

Zatím není jasné, jakou úroveň dovednosti vývojáři Čechovi přiřknou. Mezi ikonami momentálně najdete tři další brankáře, jejichž nejlepší verze jsou hodnoceny následovně (maximum je 100): Edwin van der Sar 91, Peter Schmeichel 92, Lev Jašin 94. I kdyby byl Čech nejhorší z nich a odnesl si třeba hodnocení 90, pořád by se neměl za co stydět a byl by vynikající posilou do každého týmu.

Kromě Čecha se mezi ikony dostává další desítka hráčů. Z těch mladších to jsou Ashley Cole, Samuel Eto’o, Fernando Torres, Phillip Lahm, Xavi a Bastian Schweinsteiger. O něco starší generaci představuje Nemanja Vidić následovaný Davorem Šukerem. A skutečnou libůstkou pro pamětníky je legendární Ferenc Puskás, smrtící maďarský útočník, jehož jméno můžete znát i díky každoročnímu ocenění za nejkrásnější gól.

FIFA 21 vyjde na počítačích i konzolích 9. října letošního roku.