Metroidvania Bloodstained po pěti letech konečně splní poslední sliby z Kickstarteru

3. 5. 2024 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Příběh metroidvanie Bloodstained: Ritual of the Night patří mezi úspěšné pohádky z Kickstarteru. Duchovní nástupce Castlevanie před devíti lety v komunitní kampani vybral neskutečných 5,5 milionů dolarů, což samozřejmě znamenalo naplnění spousty dodatečných cílů. A byť se splnění posledních dvou slibů dočkáme v příštím týdnu, téměř pět let po vydání, vývojářům je nutné přičíst k dobru, že je skutečně dodrží, i když trochu pozdě.

Sympatická gotická metroidvania dostane 9. května (Switch 16. května) update na verzi 1.5, která do hry přidá takzvaný Chaos Mode a VS Mode. Chaos Mode není nic jiného než roguelite režim. Hráči a hráčky sólo či v kooperaci procházejí sérií náhodně generovaných místností a za vypsané odměny poráží protivníky a bossy.

VS Mode je oproti tomu, jak už název napovídá, speciální PvP režim, který na dva hráče posílá nekonečné vlny démonů. Vtip je ale v tom, že hráči mohou za duše poražených nepřátel nakupovat postihy pro protivníka. Cílem tak je soupeře co nejvíc oslabit a být tím, kdo přežije jako poslední.

Bloodstained: Ritual of the Night bude ve verzi 1.5 kompletním dílem, půjde totiž o poslední aktualizaci, byť se prý ještě počítá s placenými DLC. Vývojáři z ArtPlay od roku 2021 zároveň pracují na pokračování.

Pokud vám tenhle hit unikl, tak to koukejte napravit. Hra si od nás v recenzi odnesla krásnou devítku. „Parádní duchovní nástupce starých Castlevanií. Sice se slabším příběhem, ale zbytek už jsou jen pozitiva. Design úrovní jen těžko hledá konkurenci a hře nikdy nedojde dech, protože studnice nápadů a rozmanitého obsahu se zdá být snad bezedná. Přidejte skvělou atmosféru, vyvážené mechaniky, povedené boje i překrásné prostředí a výsledek je jasný – akční RPG plošinovka jako řemen,“ ohodnotil metroidvanii v dobové recenzi Honza Slavík.