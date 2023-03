Metalová RPG strategie The Last Spell vás nechá ukončit magii

30. 3. 2023 14:18 | Novinky | autor: Jan Slavík

V dnešní době zejména v rámci nezávislé scény vychází takové kvantum titulů, že se zkrátka občas nejde vyhnout situaci, kdy vám něco zajímavého proklouzne mezi prsty. Existuje jistá možnost, že právě k tomu došlo v případě RPG strategie The Last Spell od studia Ishtar Games, která před necelými dvěma týdny opustila předběžný přístup a vyšla v plné verzi.

Co se stane, když vezmete výtvarnou stránku klasických devadesátkových high fantasy, okořeníte ji stylovým pixel artem, vmícháte prvky rogue-lite a tower defense a pak s tím vším zuřivě třepete v rytmu progresivního metalu?

The Last Spell zaujme na první dobrou především příjemnou upřímností. Nezavalí vás výkřiky o revolučním zážitku, nenaslibuje machiaveliánskou síť intrik a nepokouší se zaujmout něčím, na co ve skutečnosti nemá. Ne, představí jednoduchou premisu, že to mágové přehnali s experimentováním a zničili svět, což otevřelo brány pekelným armádám. Pak vám předá otěže nad hrdiny a snažte se.

Cílem hry je ukončit existenci magie, která ve své zdivočelé formě hrozí zkázou lidstva. A k tomu poslouží právě ono titulní poslední kouzlo. Vaším úkolem bude opevnit tvrz, bránit ji s partou nejodvážnějších před nekonečnými vlnami démonů, a poskytnout tak dvorním mágům oněch klíčových několik dní, které trvá seslání zmíněného finálního zaříkadla.

Po praktické stránce se chystejte na taktické tahové rogue-lite RPG s širokými možnostmi úprav hrdinů. Při každém pokusu si je můžete postavit, jak je libo, k čemuž poslouží bohatá nabídka výbavy i schopností. A herní smyčka je principiálně jednoduchá: Přes den nejdřív budujete základnu a zpevňujete její obranu, v noci přijdou smečky nelítostných běsů. Ale nebojte, každé selhání s sebou nese i bonusy do budoucna.

Bránit budete celkem pět pevností, krom ztepilých gerojů přijdou vhod rovněž katapulty či balisty a samozřejmostí je i přítomnost tuhých bitek s elitními verzemi běžných nepřátel či impozantními bossy. A běsnění se neomezí jen na pekelné knechty, protože říz vašemu snažení dodá také soundtrack více než dvaceti metalových skladeb.

Budeme-li věřit reakcím publika, výsledek stojí za to. Hra má momentálně na Steamu výborné skóre 91 % pozitivních recenzí od více než sedmi tisíc hráčů a na Metacriticu si prozatím vede velmi podobně. Jen se podle všeho jedná o náročný hardcore zážitek, tak pevné nervy s sebou.

The Last Spell je k dispozici na PC, PlayStationu i Switchi a vyjde na 25 eur.