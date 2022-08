Metal Slug Tactics letošek taky nestíhá, vyjde v roce 2023

S odklady pro dnešek ještě nekončíme. Metal Slug je sice milovaná akční klasika, ale jedna z nejočekávanějších her letošního roku to pro většina hráčů asi nebyla. Přesto jsme se jí měli dočkat ještě letos a druhou polovinu roku, která s každým dalším oznámeným odkladem chudne, mohla hezky oživit. Bohužel, vývojáři ze studia Leikir nestíhají.

S Metal Slug Tactics tak pro letošní rok nepočítejte – vydavatel Dotemu bohužel oznámil odklad na příští rok. Nové konkrétní datum vydání neznáme a důvody odkladu jsou taky prakticky nevysvětlené. Na oficiálním Twitteru Dotemu je jen kratičká zpráva o tom, že hra vyjde až příští rok proto, aby byla „co nejexplozivnější“.

Marco, Eri, Fio, and Tarma are tinkering away to make #MetalSlugTactics as explosive as possible on release, but the squad needs a bit more time in the shop to prepare for the battles ahead. See you in 2023! @LeikirStudio x @Dotemu

Artwork by @AngryangryD pic.twitter.com/JRKqpnvUQp