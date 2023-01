Meta ukončuje podporu pro VR headset Quest 1

11. 1. 2023 11:15 | Novinky | autor: Jan Slavík

První headset řady Quest spatřil světlo světa ještě pod značkou Oculus (dnes Reality Labs) v roce 2019. Meta (dřívější Facebook) nyní hlásí, že končí s podporou – hardware sice bude fungovat dál, ale uživatelé už nebudou dostávat žádné nové funkce. S kritickými či bezpečnostními opravami firma počítá už pouze pro letošní rok, pak headset opustí úplně.

Uživatelé také brzy přijdou o některé sociální funkce: Od 5. března už v rámci Meta Horizon Home nepůjde se starým headsetem navštívit ničí dům. Nebudete moct ani zakládat nebo se přidávat do skupin.

Důvody firma nesděluje, ale je pravděpodobné, že hardwarová výbava starého headsetu už zkrátka nestíhá. Quest 1 je totiž osazený čipsetem Snapdragon 835 z roku 2017, zatímco jeho nástupce Quest 2 (toho se ohlášený konec podpory samozřejmě netýká) se může pochlubit novějším Snapdragonem XR2, jehož výrobu Thundercomm naplno rozjel před třemi lety.

Okolo VR divize Mety bylo vůbec v poslední době celkem živo, o ruch se postaral především veterán herního průmyslu John Carmack. Jeden ze zakladatelů žánru stříleček pracoval ve vedoucí funkci v Oculusu a zůstal v ní i po odkupu Facebookem, ale v prosinci loňského roku se s firmou rozešel. Patrně ne úplně v dobrém, což ilustruje fakt, že na svém bývalém chlebodárci nenechal nit suchou.

„Takhle končí má dekáda ve VR. Mám rozporuplné pocity. Quest 2 je téměř přesné naplnění naší původní vize, ale problém mám s efektivitou ve firmě,“ napsal Carmack na svůj facebookový profil.

„Uráží mě to. Když se podstatnou většinu života věnujete práci na optimalizaci něčeho, vidět takovou úroveň neefektivity vás prostě zraní na duši. Nejde chodit kolem horké kaše, pracujeme tak na půl výkonu, kterého bychom měli být schopní, a to ještě kdoví jestli. Byl jsem ve vedoucí pozici a člověk by tudíž čekal, že budu schopný to napravit, ale evidentně jsem nebyl dost přesvědčivý.“

„Podstatná část nedostatků, na které už jsem dřív upozorňoval, nakonec opravdu po několika letech končí na mém stole, ale to až když se nahromadí důkazy a už je nejde dál ignorovat. Ale zaříznout tyto problémy dřív, než stihly napáchat škodu, ne, to nešlo,“ postěžoval si Carmack. Designér zatím neprozradil, kam jeho kroky budou směřovat dál po Metě.