Méně velkých brouků a posílení stratagemů. Nový patch Helldivers 2 řeší mapu, stealth a obtížnost

14. 6. 2024 13:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Počet hráčů Helldivers 2, alespoň na Steamu, se sice dlouhodobě konzistentně zmenšuje, ale pořád jde o poměrně hraný titul, který si v první polovině letošního roku získal nejedno srdce. Hra teď dostala velký update s hezkým pořadovým číslem 01.000.400 a zavádí tak změny jak v mechanikách, tak strategických prvcích.

Velké úpravy se týkají především mapy galaktické války, kde jsou nově viditelné zásobovací linky a jde vidět také odkud který útok pochází, tudíž se budete moct lépe rozhodovat a taktizovat předtím, než nepřátelskou invazi ručně zastavíte. Vedle toho došlo i na vyvážení strategemů, zbraní i nepřátel. Ostatně balancu se do jisté míry věnuje téměř každý větší patch a tím aktuálním to nejspíš neskončí.

Jednou z významných změn je úprava generování nepřátel. Hra nově upřednostňuje menší, slabší protivníky před těmi těžce obrněnými. Od toho si tvůrci slibují využití pestřejší škály zbraní i osvěžení strategií a vůbec snížení závislosti většiny hráčů na těch největších zbraních.

zdroj: Arrowhead Game Studios

Aktualizace také posiluje několik nepříliš používaných stratagemů a vylepšení se dočkala také leckdy přehlížená „stealth“ část hratelnosti, neboť se můžete nově schovat ve velké vegetaci. Obecně vzato by měli být Helldivers 2 díky aktuálnímu patchi nejen lépe vybalancovaní, ale hlavně trochu pestřejší a zajímavější – podle tvůrců by vás to mělo mnohem méně svádět k neustálému opakování jednoho herního stylu, nebo nadužívání jednoho typu zbraní.

V patchi došlo samozřejmě také na opravy bugů, zvýšení stability a úpravy dalších technických nezbytností a drobností. Kompletní seznam všech změn najdete na Steamu.