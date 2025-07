Méně kooperace, více Call of Duty. Nový Battlefield opustí omezení zbraní podle tříd

16. 7. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Přestože nový díl série Battlefield zatím nemá ani oficiální název, DICE a EA už několik měsíců testují jeho podobu v uzavřeném programu nazvaném Battlefield Labs. Místo klasického odhalení se rozhodli k vývoji přizvat vybrané fanoušky, kteří se do hry dostali dřív než široká veřejnost. Ti ale také jako první zjistili, že se série vydává ne zcela populárním směrem.

Zatímco většina zákulisních úniků hovoří o solidní grafice, návratu destrukce a důrazu na týmovou hru, zároveň se mezi hráči šíří obavy ze změn, které zasahují hluboko do DNA série. Mezi hlavní kontroverze patří rozhodnutí zrušit omezení zbraní podle tříd – nově může každá postava používat jakoukoli zbraň, bez ohledu na svou roli. Tento krok DICE už dříve obhajovalo tím, že zavádí systém „tréninkových cest“, jakýchsi vývojových větví v rámci jednotlivých tříd. Ty přinášejí pasivní bonusy, které se během zápasu postupně odemykají. Čím lépe spolupracujete se svým týmem, tím víc schopností získáte. Finální úroveň každé větve přidává jednorázovou speciální dovednost.

Zní to jako logický vývoj systému známého třeba z Battlefieldu 4. Jenže problém spočívá v tom, že tyto výhody nijak nenutí hráče držet se zbraní určených jejich třídě. Naopak, volba vybavení je víceméně dobrovolná. Kdo se rozhodne ignorovat herní doporučení, klidně může. A to některým fanouškům připadá jako příliš velký ústupek. Nakonec odklon od toho, co dělalo Battlefield Battlefieldem, podrazil nohy i BF2042.

Proč ta změna? Spekuluje se, že za ní nestojí designéři, ale vedení EA. To má podle zprávy magazínu Ars Technica vysoké ambice: přivést ke značce 100 milionů hráčů. A prý je ochotné obětovat i tradiční prvky série, pokud jim překážejí v cestě k tomuto cíli. Spolupráce specializovaných rolí a vzájemná závislost jde stranou ve snaze přiblížit hru širšímu publiku. EA údajně chce mít ze série vlastní Call of Duty, a najalo kvůli tomu i lidi, kteří pomáhali tuto mašinu vybudovat u konkurence.

Na povrch tak znovu vyplouvá otázka: jak moc lze Battlefield upravit, aniž by přestal být Battlefiedem? Odpověď přijde pravděpodobně i podle toho, zda se chystaný battle royale režim uchytí natolik, že přetáhne hráče z Warzone. Samozřejmě vše je zatím ve fázi testování a před vydáním může z Battlefield Labs vzejít jiná hra, stejně jako ne všechny změny musí být hned nutně špatné. Očekávání vedení, že nový Battlefield přiláká 100 milionů hráčů, ale napovídá, že pod EA nevzniká hra pro skalní fanoušky, ale co nejširší masy.