Máte málo divných her? Vyhlížejte simulátor randění raptorů a Bigfoota

6. 8. 2020 7:30 | autor: Patrik Hajda

Já vím, že máte rádi divné hry. Ne všichni, samozřejmě, ale není vás, respektive nás, málo. A tentokrát nebude řeč o nějakých simulátorech šumění větru, ale o starých dobrých divných vizuálních novelách! Po hře od KFC s všeříkajícím názvem I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin' Good Dating Simulator tu máme další interaktivní randění se snad ještě více říkajícím názvem Raptor Boyfriend: A High School Romance.

Vžijte se na chvíli do středoškolačky Stelly. Ta se přestěhuje na maloměsto hemžící se monstrózními teenagery, kteří jsou navíc sexy. Rozhodne se najít si mezi nimi kamarády (a potenciální lásku) a osud jí přihraje trojici prapodivných osobností.

Víla Day je talentovaná umělkyně bez špetky sebevědomí, kterou pronásleduje duch její bývalé přítelkyně. Taylor je záhadný kytarista, který se z malého hodného chlapce stal potížistou. A je to Bigfoot… A konečně nemůže chybět ani titulní velociraptor Robert se zálibou v básních, který ale stále nepřekonal svou ztracenou slávu skateboardisty.

zdroj: Rocket Adrift

Budete s nimi chodit ven, přespávat u nich, strávíte spoustu hodin na telefonu. Vedle románků vás čeká sbírání kazet, básní a komiksů od vašich nápadníků či nápadnice.

Jo, zní to jako slušná blbost, ale s trochou štěstí by to mohla být i zábava. A vizuální komiksová stránka je fakt povedená.

Raptor Boyfriend: A High School Romance vyjde letos na Steamu.