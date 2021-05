Mass Effect rozdává knihy, soundtracky a komiksy. Jak vám poběží Legendary Edition?

6. 5. 2021 14:30 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Mass Effect Legendary Edition se kvapem blíží – vyjde už 14. května, tedy příští pátek. Remaster slavné sci-fi trilogie s sebou přinese celou ságu velitele Sheparda včetně většiny dodatečného obsahu, takže si tentokrát nebudete muset dokupovat klíčové části příběhu coby DLC (že ano, Javiku).

Přesto s nákupem Legendary Edition nedostanete všechno, co si kdysi mohli užít šťastní majitelé dražších edic původních her. Chybí například soundtracky, art booky a komiksy, což ale nikoho z vás nemusí mrzet, protože to všechno si nyní můžete stáhnout zcela zdarma. Stačí zamířit na tento odkaz.

Bioware fanouškům bez placení poskytne 88 skladeb v rámci soundtracků, dva art booky pro druhý a třetí díl, dvě limitované edice komiksů ze stáje Dark Horse Comics a digitální litograf ikonické vesmírné lodi SSV Normandy. Jediné, co vás celá operace bude stát, je 1,7 GB místa na disku.

Pokud by se vám třeba zpracování Normandy nelíbilo a měli byste zájem o vlastní umělecké dílo, máte možnost. Stačí si chvíli zablbnout v novém art creatoru, kde bez velkých cavyků vyšvihnete vlastní plakát, kam nastrkáte svoje oblíbené společníky, rivaly či milence a ještě jim vyberete nějaké pěkné pozadí. Hle, tady jsou mojí bojovníci za dobro a spravedlnost na Citadele:

zdroj: Foto: BioWare

A ještě jeden důležitý kousek informace pro všechny, co se chystají nakopat zadek Gethům, Collectorům a všem možným dalším nepřátelům toho nejpřitažlivějšího Spectra v celé galaxii: Dozvěděli jsme se, jak Legendary Edition poběží na jednotlivých konzolích. Tedy, alespoň zhruba, bez záruk.

Podrobné informace naleznete v tabulce na oficiálních stránkách (je také přiložená níže), ale v krátkosti: Ani stará generace konzolí by s remasterem neměla mít problém. Vždy si můžete vybrat z módu upřednostňujícího buď kvalitu, nebo framerate, a třeba takový základní PlayStation 4 by měl ve druhém zmiňovaném zvládnout 60 fps při 1080p. Verze Pro si věří na 1440p při stejném počtu snímků za vteřinu. No a kdo by si chtěl užít 60 fps ve 4K, ten se dočká na PlayStationu 5 a Xboxu Series X.

Pro plnou velikost tabulku rozklikněte.

zdroj: Foto: BioWare

Jen je potřeba vypíchnout jednu věc: V tabulce se velice mazaně u všech hodnot píše „up to“, neboli „až“. Takže je sice možné, že PS4 některé komorní scény zvládne na 60 fps, ale pokud bude při velkolepých vesmírných bitvách padat pod 30, tvůrci můžou ukázat na tabulku a s vítězoslavným úsměvem prohlásit, že přece neslibovali permanentní koukatelná fpska.

To ale předbíhám. Remaster co nevidět podrobíme důkladnému testování na všech možných platformách a tehdy se dozvíme, byla-li má podezřívavost oprávněná. Samozřejmě doufám, že ne – ale po svých zkušenostech s hodným vesmírným policajtem Sarenem bývám mezi hvězdami opatrný.