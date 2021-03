Masivní mod pro Breath of the Wild přidá nové oblasti, hádanky i survival

22. 3. 2021 16:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Ačkoli je The Legend of Zelda: Breath of the Wild považována za system seller a jednu z nejlepších exkluzivit pro Nintendo Switch, pravda je taková, že hra primárně mířila na Wii U a na Switch paradoxně dorazil její port.

Wii U verze je hratelná přes emulátor CEMU i na PC a díky tomu dostala komunita možnost vytvořit pro ni celou řadu modifikací. Zeldu v CEMU můžete hrát třeba i z pohledu vlastních očí, místo koně používat ježka Sonica, vyměnit Linka za Geralta z Rivie a především výrazně vylepšit rozlišení a snímkování.

Kromě toho do hry přibyly třeba i nové dungeony a v současné době vzniká velmi ambiciózní projekt nesoucí název Second Wind, o němž autoři hovoří jako o plnohodnotném neoficiálním příběhovém rozšíření. Nabídnout má osm nových oblastí, novou vesnici jménem Ordon, 15 vedlejších úkolů, 38 nových jídel, 28 nových zvířat (včetně variací na ta stávající), masky z minulých dílů série, a dokonce i boj beze zbraní.

Kromě toho má dojít k částečnému přepracování 120 svatyň tak, aby logické hádanky měly nové možnosti řešení. Do hry má díky modifikaci přibýt i survival a řada prvků z jiných modů. V tuto chvíli ovšem není jasné, jak dlouho bude tvorba autorům ještě trvat. V současné době jsou údajně zhruba na 60 procentech vývoje.