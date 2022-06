Marsovské pokračování skvělé adventury Deliver Us The Moon vyjde v září

9. 6. 2022 11:23 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Koncem roku 2019 vydalo studio KeokeN Interactive svou první hru Deliver Us The Moon, ze které se vyklubala povedená adventura s tíživou atmosférou poukazující na jednu z našich možných budoucností. Budoucnost, v níž lidstvo zcela zdevastovalo svou planetu a tolik potřebnou energii čerpalo z Měsíce, přičemž i tato dodávka jednoho dne pohasla.

Vývojáři od té doby pracují na pokračování Deliver Us Mars, které vás – jak už název napovídá – zavede na rudou planetu. Zasazení se ale nemění. Stále jde o lidstvo po roce 2030, lidstvo na pokraji vyhynutí, které hledá spásu na jiných vesmírných tělesech.

V roli astronautky Kathy Johanson se přidáváte k posádce vesmírného plavidla Zephyr, jejíž úkolem je zachránit umírající Zemi s pomocí kolonizačních lodí zvaných Archy, které před lety ukradla pochybná organizace Outward.

Pro vás to ale bude velmi osobní. Váš otec Isaac se totiž tehdy přidal k Outward, na ukradených Archách prchl z vyprahlé Země a zanechal svou malou dcerku na pospas písečným bouřím, které zmítají celou naší planetou. Záhadný signál vyslaný z Marsu napovídá, že se tam dozvíte něco o své minulosti…

Deliver Us Mars na nových záběrech z hraní prozrazuje, že i tentokrát se po povrchu jiného vesmírného tělesa projedete v k tomu uzpůsobeném vozítku, dosyta si užijete šplhání i jiného platformingu a opět vás bude doprovázet robůtek. Tisková zpráva pak láká například na komplexní hádanky, potápění, nulovou gravitaci i podstupování vzrušujících startovních procesů, které nechyběly už v předchozí hře. V případě počítačů a nové generace konzolí počítejte také s ray-tracingem ve stínech a odlescích, další funkce nám budou odhaleny před vydáním.

Deliver Us Mars vyjde 27. září na počítačích, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One a Xboxu Series X|S za 30 eur. Jen na počítačích je k dispozici ještě deluxe edice se soundtrackem za 35 eur, přičemž předobjednávky s 10% slevou již běží. A první hra Deliver Us The Moon je momentálně v pěkné slevě, takže se na její pokračování můžete řádně připravit.