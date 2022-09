Mario + Rabbids Sparks of Hope odhaluje parádní boss fight a Raymana!

10. 9. 2022 21:22 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ubisoft během sobotního večera otevřel svůj měsíce očekávaný stream Ubisoft Forward novou ukázkou z ještě očekávanější tahové strategie Mario + Rabbids Sparks of Hope, která doufejme nejen naváže, ale i překoná kvality a úspěch prvního dílu Mario + Rabbids Kingdom Battle.

Místo pouhého kratičkého traileru jsme dostali výživné záběry z hraní, a to rovnou z jednoho celého boss fightu s obří housenkou, kterou posedla jakási temnota. Celý boss fight probíhá v závratné rychlosti, kdy vaše banda uhání na vagónech vlaku vedle sprintující housenky. A vypadá to parádně. Mario + Rabbids Sparks of Hope je od pohledu komplexnější, propracovanější a pravděpodobně i větší hrou, než jakou byl její předchůdce.

Po ukázce jsme se pak dočkali jednoho obřího překvapení. Tvůrci prozradili, že nás po vydání čeká trojice DLC v rámci jednoho season passu, přičemž třetí DLC představí novou hratelnou postavu, kterou nikdo nečekal a nikdo by si jí snad ani netipnul – legendárního Raymana. Není to sice jeho nová vlastní hra, ale na návrat této postavy čekáme už řadu let.

Mario + Rabbids Sparks of Hope vyjde již 20. října exkluzivně na Switchi.

zdroj: Ubisoft