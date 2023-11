Magicraft je čínská kombinace kouzelníků a roguelike ve stylu The Binding of Isaac

14. 11. 2023 16:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Občas se stane, že člověk úplnou náhodou narazí na nějakou hru, o jejíž existenci doposud nevěděl, ale nakonec ho uchvátí tím, o jak velkou zábavu jde. V poslední době přesně tyto podmínky splnila třeba nenápadná roguelike akce Magicraft.

Jde o projekt čínského studia Wave Games a vydavatelství bilibili, který začátkem listopadu dorazil do předběžného přístupu na počítačích. Kombinuje frenetické kouzlení s hratelností dost podobnou titulům The Binding of Isaac nebo Enter the Gungeon.

Stanete se mocným mágem, který se pokusí zachránit Merlina. V praxi bude potřeba prozkoumávat variabilní prostředí rozdělené do jednotlivých „místností“, v nichž se skrývají různé typy nepřátel, které porazíte v divokých kouzelnických potyčkách. Magii lze všemožně kombinovat, čímž dosáhnete mocných fúzí s častokrát docela zdrcujícími účinky. Což, jak si možná vzpomenete, byla zábava v Noitě a mohla by to být zábava i tady.

I když je skládaní vlastních zaklínadel alfou a omegou celého zážitku, rovněž při průzkumu narazíte na rozličné lektvary, kletby i požehnání, aby se to nehrálo pořád stejně. To vše v doprovodu roztomile barevné grafiky a odlehčené atmosféry.

V předběžném přístupu titul zůstane minimálně do příštího roku. Autoři pro něj chystají bohatý zástup aktualizací, které budou vycházet na měsíční bázi. Ještě v listopadu se do hry podívají nové mechanismy, magické sady výbavy nebo normální obtížnost.

V prosinci na to naváže update, který přidá pět dalších typů kouzel, navýší se počet typů map a přidá se kolekce hůlek. Začátkem příštího roku pak lze očekávat režim Nightmare pro opravdové masochisty, skryté postavy nebo mapu pro čtvrtou kapitolu.

Magicraft si zakoupíte na Steamu v přepočtu zhruba za 250 korun. Ještě před pořízením si můžete vyzkoušet bezplatnou demoverzi, která nabízí bohatou porci obsahu. O kvalitách hry mimo jiné vypovídají i nadšené ohlasy hráčů, jelikož z necelých 2 tisíc uživatelských recenzí zvedá 85 % palec nahoru.