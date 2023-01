Magická akce Forspoken představuje své hardwarové nároky

Forspoken - lednové želízko v ohni společnosti Square Enix, které zájemce přenese do fantasy země Athia, už pomalu klepe na dveře. S blížícím se vydáním firma odhaluje oficiální hardwarové požadavky pro PC verzi. A ty rozhodně nepatří k těm nejmírnějším.

Podle tabulky si na hraní v 720p a 30 FPS musíte připravit alespoň AMD Ryzen 5 1600 či Intel Core i7-3770, grafickou kartu AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB nebo GeForce GTX 1060 se 6 GB VRAM a k tomu 16 GB RAM.

Na hraní v rozlišení 1440p a 30 FPS počítejte alespoň s procesorem Ryzen 5 3600 či Intel Core i7-8700K, grafikou AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB nebo GeForce RTX 3070 s 8 GB VRAM a macatými 24 GB RAM.

Jestli se ale do zdejšího světa chcete pustit ve 4K a 60 snímcích za vteřinu, měl by váš počítač disponovat procesory Ryzen 5 5800X nebo Intel Core i7-12700K, kartami AMD Radeon RX 6800 XT s 16 GB VRAM či GeForce RTX 4080 s 16 GB VRAM a rovnou 32 GB RAM.

Při pohledu na hardwarové nároky Forspoken můžeme vzpomenout třeba na Returnal či nedávné Hogwarts Legacy, kdy jsme na množství požadované paměti hleděli s pozvednutým obočím, při hraní ve 4K ale zřejmě začíná být krutou realitou.

Ve všech případech platí, že k hraní Forspoken potřebujete operační systém Windows 10 nebo Windows 11 a 150 GB místa na disku. Mezi další funkce PC verze se ještě řadí podpora DirectX 12 Ultimate, HDR, širokoúhlých monitorů či ovladače DualShock 4, ale také dynamické obnovování frekvence pod Windows 11. Naopak se zdá, že třeba přímá podpora nového gamepadu DualSense chybí. Což je zvláštní, jelikož PlayStation 5 je zatím jedinou konzolí, na které hra vychází.

