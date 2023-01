Známe hardwarové nároky Hogwarts Legacy

Avalanche Studios necelý měsíc před vydáním očekávaného Hogwarts Legacy zveřejňuje hardware nároky pro PC verzi. I v nejnižším nastavení pro sebe hra ukousne v rozlišení 720p a s 30 snímky za vteřinu rovnou 16 GB paměti. Což je trochu zarážející, protože bradavické dobrodružství vychází i na konzolích minulé generace a Nintendu Switch, kde si vystačí pouze se 4 GB.

Here are your final PC Specs for #HogwartsLegacy. pic.twitter.com/JUoJShlMqG