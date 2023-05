Lords of the Fallen ukazují hratelnost za hudebního doprovodu Iron Maiden

19. 5. 2023 10:27 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Když si démoničtí bohové začnou moc dovolovat, je třeba povolat Temné křižáky, aby jim zatnuli tipec. A jak bude takové sekání, drcení, bodání a lámání groteskních nestvůr vypadat v chystané soulslike Lords of the Fallen, se můžete podívat v traileru níže. Chystá se nám tady titul, který ze soulsborne trůnu svrhne panující Elden Ring?

Unleash the Darkness.



Out Friday 13th Oct, pre-order the all-new action-RPG LORDS OF THE FALLEN on PC, PS5 & Xbox X/S. pic.twitter.com/rdkYWf48TQ — LORDS OF THE FALLEN (@lotfgame) May 18, 2023

Kdyby mi někdo trailer ukázal bez jakéhokoliv kontextu, klidně bych byl přesvědčen, že jde o další hru studia FromSoftware. A to je v žánru určitě poklona! Zvrácená architektura, masivní bossové, svižný a brutální soubojový systém... Lords of the Fallen v krátké ukázce zaškrtávají všechna políčka typická pro specifickou soulsborne hratelnost.

Jen nad tím hudebním doprovodem skladby Fear of the Dark od Iron Maiden pozvedám obočí. Nikoliv proto, že bych britskou metalovou legendu neměl rád nebo snad že by se nedejbože do řízné gotické akce nehodila. Jen jsem tak nějak automaticky čekal, že ukázku o ponurém příběhu, temných bozích a světě v úpadku uvedou tradičnější orchestrální aranže. Pokud se nějaké té hudby s elektrickými kytarami dočkáme i v samotné hře, určitě se nebudu zlobit. Naopak může jít o docela zajímavý prvek, kterým se Lords of the Fallen budou snažit odlišit od ostatních epigonů žánru. Ale to už zabíhám do spekulací.

Trailer představuje nádherné otevřené lokace s úchvatnými vistami a znepokojivou architekturou chřadnoucího světa. Prim, stejně jako v prvním díle z roku 2014, budou však hrát nervydrásající souboje. Přesné úhyby, kotouly, drtivá magie, krvavé speciální útoky.

Lords of the Fallen míchá akční polévku z těch správných surovin, které jsou každému fanouškovi soulsborne titulů důvěrně známé. Pomyslným vrcholem zkoušky bojových schopností pak budou střety s impozantními a vzájemně diametrálně odlišnými bossy.

Lords of the Fallen vychází na PC a současné generaci konzolí Xbox Series X/S a PlayStation 5 letos 13. října.