Lords of the Fallen se blýskli epickým příběhovým trailerem

23. 8. 2023 15:35 | Novinky | autor: Jan Slavík

Pořád si nejsem jistý, zda byla zvolená značka tou nejlepší volbou a noví Lords of the Fallen by si náhodou nevedli lépe, kdyby se jednalo o samostatnou novinku bez spojitosti s, ruku na srdce, dost průměrnou soulsovkou z roku 2014. Styčných ploch je tu beztak vlastně minimum: Na hře pracuje jiné studio a příběh se odehrává o celých tisíc let později po událostech z předchozí epizody. Shodný je nakonec nejspíš jen žánr a do jisté míry výtvarný styl.

Právě styl dává především na odiv nová upoutávka, kterou tvůrci ze studia Hexworks představili během včerejší Opening Night Live. Krásně potemnělá krajina, bezútěšná cimbuří, zlověstné katedrály, černočerná gotika a zlem pokřivení bídáci se stávají kulisami k drobnému úvodu do příběhu, který pojednává o útrpném osudu neumírajícího křižáka při jeho putování za svržením démonického boha. Která bije, netuším – na to toho trailer nenaznačil dost – ale dívá se na to pěkně. Jen to jméno hlavního antagonisty by si vážně měl ještě někdo rozmyslet. Jmenuje se Adyr. A deer. Srnka!

Když se však přenesete přes myšlenky na lesní zvěř, hra samotná by nemusela být marná, což byl ostatně dojem, který jsem měl i po zhlédnutí nedávné ukázky z hraní. Největší novinkou je přítomnost druhé roviny reality, světa mrtvých, do nějž sestoupíte, když přijdete o život v bitvě. Ze země stínů se ale půjde nejen na příslušném místě vrátit zpět, ale můžete do něj vklouznout i dobrovolně, protože podsvětí také ukrývá poklady a otevírá cesty tam, kam se živí dostat nemohou.

Pokračování upírské legendy Soul Reaver se nejspíš nikdy nedočkáme, proč si tanec mezi světy nedopřát někde jinde? Pokud se mechanismus povede dobře zpracovat po designové stránce, mohl by to být parádní zážitek. Na výsledek nebudeme muset čekat dlouho, Lords of the Fallen dorazí 13. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Což je mimochodem pátek. Pověrčiví zákazníci, mějte se na pozoru!