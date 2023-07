Lords of the Fallen předvádí zajímavých sedmnáct minut z hraní

28. 7. 2023 12:58 | Novinky | autor: Jan Slavík

Vypadá to, že tvůrci ze studia Hexworks, kteří pracují na chystaném soulsovském akčním RPG Lords of the Fallen, svému projektu plně důvěřují a pranic se neostýchají ho předvádět v pohybu, ačkoliv do vydání ještě zbývá pár měsíců. V květnu ukázali čtyři minuty z hraní, což ale není nic v porovnání se včera uvolněnou upoutávkou, která nás nechá ochutnávat místní ponurý svět po bezmála dvacet minut. Podívat se můžete výše.

Žádné máčení palce se nekoná, hrdinovy první kroky vedou lokací Skyrest Bridge, kde čeká démonická Pieter. A té je samozřejmě potřeba přátelsky domluvit a přesvědčit ji, že sužovat svět svým pekelným zlem nebyl nejlepší nápad.

Samotná bitka s bossem pak vůbec nevypadá zle. Sice se nezdá, že by se co do soubojového systému nebo akční hratelnosti titul odhodlal k nějakému boření žánrových konvencí, ale po mechanické, řemeslné stránce se všechno jeví v nejlepším pořádku. Pohyby jsou plynulé, duel působí dynamicky, nepřítel disponuje širokým repertoárem útoků, k vidění jsou parády, riposty i dvě fáze bitvy, které se od sebe navzájem jaksepatří odlišují. Všechno na svém místě.

Dále je ke spatření mechanika, která bude nejspíš zásadním stavebním kamenem hratelnosti: Snoubení dvou rovin světa. Před hrdinou se totiž prolíná říše živých a mrtvých a zahyne-li mezi živými, propadne se do země stínů, kde dostane ještě jednu šanci pro sebe urvat vítězství.

Nepůjde ale jen o prostou možnost jednoho oživení jak v Sekirovi, Lords of the Fallen jdou o něco hlouběji. Do světa mrtvých totiž můžete kdykoliv nahlédnout pomocí kouzelné lampy a zjistit třeba, že tam je most, který v říši živých neexistuje. Přechod mezi stíny a získání vzácného pokladu už je pak věcí okamžiku, háček ale spočívá ve skutečnosti, že tam se dostanete raz dva, ale zpátky už to taková brnkačka není – návrat mezi živé je možný pouze u místního ekvivalentu ohniště.

zdroj: Hexworks

Zní a vypadá to parádně a upřímně doufám, že hra bude s dvojí úrovní reality náležitě pracovat po celou dobu, protože to je zkrátka výborný koncept. A když už se nezdá, že by se snad ještě někdy hodlala vrátit série Legacy of Kain, proč si nedopřát razielovský tanec mezi vrstvami světa alespoň v jiné hře?

Jistě jsem nebyl sám, kdo Lords of the Fallen zprvu sledoval s mírně pozdviženým obočním kvůli spíše průměrným kvalitám prvního dílu, ale musím připustit, že se předváděčce podařilo tuhle náladu přeměnit v mírný optimismus. Zda zdání neklame, zjistíme 13. října, až hra dorazí na PC, PS5 i Xbox Series X/S. Snad jedinou věc, kterou by si tvůrci opravdu měli ještě rozmyslet, je jméno hlavního záporáka. Jmenuje se Adyr. A je mi líto, ale když vás pak někdo posílá „overthrow Adyr“, zní to, jako byste měli svrhnout srnku.