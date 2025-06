Little Nightmares 3 dorazí v říjnu, chystá se i vylepšená jednička a nový horor ve VR

25. 6. 2025 10:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Milovníci hororově roztomilé série Little Nightmares mají důvod k radosti, respektive jich mohou mít hned několik: Bandai Namco oznámilo hned několik novinek. Tou hlavní je, že Little Nightmares 3 z dílny Supermassive Games vyjdou 10. října 2025, a to na PC, Xbox, PlayStation a Nintendo Switch - na obou současných generacích v případě konzolí. Podívat se můžete také na deset minut nových záběrů z hraní, kde Low a Alone společně procházejí poutí. Tím to ale zdaleka nekončí nekončí.

Současně dorazí i Little Nightmares: Enhanced Edition, tedy vylepšená verze prvního dílu, který původně vyšel v roce 2017. Modernizovaná edice nabídne dobrodružství Six, ikonické postavičky ve žluté pláštěnce, ve 4K rozlišení a v 60 snímcích za sekundu. Vylepšení se dočkají také odlesky, efekty vody, částicové efekty nebo nasvícení, přičemž si budete moct vybrat mezi režimem kvality a výkonu podle svých preferencí. Na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC se můžete do Enhanced Edition pustit už teď, pokud si nadcházející třetí díl předobjednáte. Na Switch 2 dorazí verze až v říjnu.

Dalším zajímavým dílkem do hororové skládačky je chystaná hra Little Nightmares: Altered Echoes pro virtuální realitu, o které zatím víme jen málo. Bandai Namco sice neprozradilo, kdo ji vyvíjí ani na jaké platformy zamíří, ale krátký teaser naznačuje, že půjde o další znepokojivý zážitek ve stylu zbytku série. „Každý krok zní hlasitěji… Je ti ta melodie povědomá, maličký?“ láká studio.

A aby toho náhodou nebylo málo, dočkali jsme se také prvních záběrů z chystaného stop-motion projektu zasazeného do světa Little Nightmares. Zda má něco společného s plánovaným seriálem ohlášeným už v roce 2017, zatím není jasné, ale vizuálně jde o velmi slibný počin. A nakonec se chystá také komiks.

Zatímco původní vývojáři ze studia Tarsier se po druhém díle se sérií rozloučili, rozhodně nezahálejí. Jejich nový titul Reanimal by měl dorazit ještě letos a opět nabídne ponurý svět plný dětí v nebezpečných kulisách – tentokrát však s důrazem na kooperaci.