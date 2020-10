Little Nightmares 2 děsí halloweenským trailerem a lákají na exkluzivní sběratelku

27. 10. 2020 11:25 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Bylo by příhodné, kdyby nový díl hrůzostrašné plošinovky Little Nightmares 2 dorazil do pár dní, a stihl tak letošní svátek běsů, ale dřív než v únoru se do jeho pokřiveného světa nevydáte. Tvůrci jako útěchu nabízejí aspoň další pohled na svou hororovou adventuru v opět výborném traileru výše.

A je tu ještě jedna příležitost, jak jim odpustit tuto promarněnou šanci. Nemusíte se totiž spokojit jen se základní hrou, ale sáhnout rovnou po její sběratelské edici. Té vévodí figurka chlapce Mono, který se snaží zachránit dívku Six z televize. Zároveň počítejte se steelbookem, artbookem, soundtrackem a samolepkami.

Sběratelskou edici můžete předobjednávat exkluzivně přes oficiální eshop Bandai Namco a je dostupná pouze pro konzole PlayStation 4, Xbox One a Switch (obrázek níže je tedy zavádějící, protože ukazuje i krabičku PC verze). Není snad třeba dodávat, že zásoba je kusově omezená, a kdo bude otálet, ten ostrouhá.

Little Nightmares 2 vyjde 11. února na PC, PlayStationu 4, Xboxu One a Switchi. Později v roce 2021 se rozšíří i na PlayStation 5 a Xbox Series X/S, přičemž nabídne upgrade z předešlých konzolí zdarma.

zdroj: Bandai Namco