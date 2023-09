Like a Dragon: Infinite Wealth si zahrajeme dřív, než jsme čekali

20. 9. 2023 14:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Studio Ryu Ga Gotoku Studio jsou dříči, kteří nás pravidelně zásobují stovkami hodin zábavy série Yakuza včetně různých odboček a spin-offů. Jen letos jsme se začátkem roku podívali do historického Japonska v Like a Dragon: Ishin!, v listopadu nás čeká spinoff Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name a hned zkraje příštího roku se vydáme na slunnou Havaj v přímém pokračování hlavní série Like a Dragon: Infinite Wealth. Aby nám chlapci a děvčata z Rya Ga Gotoku nevyhořeli! Na ukázku z hraní Infinite Wealth se můžete podívat výše.

Připravte se na pořádně ztřeštěnou jízdu. Kromě nezkrotného Ičibanova afra se můžete těšit i na karaoke, trénování sudžimonů, randící minihry, minihry s rozvážením jídla, karaoke minihry, tahové souboje, rybářské minihry, fotící minihry a přepálený humor. A zapomenout nesmíme ani na robustní RPG systém na pozadí veškerého dění.

Dočkáme se nejen exotické nové lokace mimo ostrovní Japonsko, ale i nových povolání. Zajímavě zní například sudžimancer, který bude v boji vyvolávat a posilovat místní obdobu pokémonů: Zápasníky sudžimon. Jiná povolání budou už klasického stříhu jako samuraj, desperát, tanečník s ohněm nebo hvězda akčních filmů. Nemusíte se ale bát, že se vývojáři při jejich tvorbě drželi konzervativně při zemi.

V Like a Dragon: Infinite Wealth si zahrají také hvězdy stříbrného plátna. Roli vedoucího gangu Barakudy si stříhne známý mexický drsňák Danny Trejo, zatímco šéfa jakuzy ztvární Danny Dae Kim. Pokračování série Yakuza vyjde 26. ledna na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.